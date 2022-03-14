İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı - Haberler

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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralıKIRIKKALE Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

KIRIKKALE Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem D. idaresindeki 71 AAN 167 plakalı Toyota marka otomobil ile Yıldırım Ç. yönetimindeki 55 TB 147 Opel marka otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kırıkkale, Otomobil, TOYOTA, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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