İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin kafaya kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin kafaya kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Hacıaslan Caddesindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y.'nin (36) yönetimindeki 34 DSF 072 plakalı Opel marka otomobil ile Ö.O.'nün (21) idaresindeki 40 BH 110 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ş.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ş.Y., hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

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