İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

13.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:33

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken bir kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdullah Ç. idaresinde ki 16 P 2328 plakalı özel otomobil ile Burak G.'nin kullandığı 16 AIR 2017 plakalı özel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Facianın eşiğinde dönülen kazada; sürücülerden Abdullah Ç. yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobiller ise çekiciler yardımıyla kaza yerinden otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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