İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haber

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

13.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:43
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, A.A., idaresindeki 02 FL 080 plakalı otomobil ile A.S., idaresindeki 02 BB 435 plakalı otomobille, eski salça fabrikası yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Ramazan Sakin yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.