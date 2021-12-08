İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Elif Akkaya (61) hayatını kaybederken, 1'i asker, 2 kişi de yaralandı.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Elif Akkaya (61) hayatını kaybederken, 1'i asker, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Veli Çil (22) yönetimindeki 06 FA 4627 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen Ahmet Akkaya (60) yönetimindeki 46 LM 649 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 46 LM 649 plakalı araçta bulunan Elif Akkaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sürücüler Ahmet Akkaya ve Veli Çil ise ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

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