İki otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı
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Isparta, Yerel

İki otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 7 kişi yaralandı.

19.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:09
İki otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı

ISPARTA - Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Deregümü Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. M.H. yönetimindeki 32 HH 394 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen R.G.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı

Kaynak: İHA

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