İki otomobil çarpıştı, kullanılmaz hale gelen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki otomobil çarpıştı, kullanılmaz hale gelen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

İki otomobil çarpıştı, kullanılmaz hale gelen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilin içinde bulunan vatandaşlar, burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halime Şeker idaresindeki 34 JD 8241 plakalı otomobil ile Serdar sarıca yönetimindeki 41 AFB 469 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada savrularak kaldırıma çıkan Serdar Sarıca yönetimindeki otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilde bulunan Serdar Sarıca ve beraberindekiler, kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İki otomobil çarpıştı, kullanılmaz hale gelen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
İki otomobil çarpıştı, kullanılmaz hale gelen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
9 kişinin yaralandığı kazanın kayıtları çıktı! Servis minibüsü metrelerce sürüklenmiş
1 hafta sonra nişanı vardı! Talihsiz genç kız kaza kurbanı oldu
1 hafta sonra nişanı vardı! Talihsiz genç kız kaza kurbanı oldu
Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Buğra Kavuncu Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Muslera Ozan Tufan Burak Elmas Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İki otomobil çarpıştı, kullanılmaz hale gelen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:59:32. #1.15#

title