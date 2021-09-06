İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ: 5 YARALI
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İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra iki parçaya ayrıldı.

ERZURUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra iki parçaya ayrıldı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzurum-Erzincan kara yolunun 20'nci kilometresinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Aşkale'den Erzurum'a giden ve trafik polisi olduğu belirtilen Ü.Ç. yönetimindeki 48 DM 612 plakalı otomobil, Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında kara yoluna çıkan B.K. idaresinde 25 DC 274 plakalı otomobil ile çarpıştı. 20 metre sürüklenen ve iki par ça olan B.K. idaresindeki araçta, sürücü ile yanındaki D.Ç., Z.P. ve S.T. yaralandı. D.Ç. ile Z.P.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Trafik polisi Ü.Ç. de kazayı hafif yaralarla atlattı. Yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ: 5 YARALI
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ: 5 YARALI
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ: 5 YARALI
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ: 5 YARALI
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ: 5 YARALI
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ: 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİRİ İKİYE BÖLÜNDÜ: 5 YARALI - Haberler
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