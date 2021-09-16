İki otomobil çarpıştı, biri çocuk 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki otomobil çarpıştı, biri çocuk 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki otomobil çarpıştı, biri çocuk 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir çocuk 4 kişi yaralanırken, kazada çarpışmanın etkisi savrulan otomobillerden birisi ise şarampole girerek durabildi.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir çocuk 4 kişi yaralanırken, kazada çarpışmanın etkisi savrulan otomobillerden birisi ise şarampole girerek durabildi.

Kaza, Şuhut ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K. (30), idaresindeki 10 LP 186 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, önünde seyreden Abdullah K. (19), 43 RA 461 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ve şarampole girerek durabilen Abdullah K.'nın, kullandığı araçta sürücü ile birlikte Emine Ç., (59) Adile P. (33) ve M.K.K. (3) isimli çocuk yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerin polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İki otomobil çarpıştı, biri çocuk 4 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı, biri çocuk 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

 Ara sokakta ters dönmüş aracı görenler gözlerine inanamadı! Sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu

Ara sokakta ters dönmüş aracı görenler gözlerine inanamadı! Sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu

 Kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Tunç Soyer İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Eser Yenenler Miralem Pjanic Acun Ilıcalı Göksel Temel Karamollaoğlu
Spor Eser Yenenler
Tüm Haberler Şans Oyunları Hulusi Akar Mustafa Varank Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İki otomobil çarpıştı, biri çocuk 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:05:54. #1.11#