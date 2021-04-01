İki otomobil çarpıştı, araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
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İki otomobil çarpıştı, araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki otomobil çarpıştı, araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi 3504. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.F.K. idaresindeki 54 KF 317 plakalı Toyota marka otomobil ile F.A. idaresindeki 34 HJE 59 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yol ortasına savrulurken sürücülerden F.A. araçta sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücüler Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA

İki otomobil çarpıştı, araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
İki otomobil çarpıştı, araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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