İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.Ç'nin kullandığı 38 ZS 700 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 16. Cadde'de M.Ç. idaresindeki 38 VV 222 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle, araçlardaki G.Ç, A.Ç, O.Ç, İ.Ç, M.K. ve G.S.K. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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