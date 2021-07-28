İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop yolu Kolay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan İsmail Y. idaresindeki 37 NB 259 plakalı otomobil, kavşaktan çıkış yapan Samet B.'nin kullandığı 38 E 4613 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Şaziye Ö., Vedat Ö., Ersin Ö., İsmail Ö. ve Sevgi Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı