İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
19.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:03
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Deregümü Caddesi'nde, M.H, (23) idaresindeki 32 HH 394 plakalı otomobil ile R.G (40) yönetimindeki 32 AU 070 plakalı otomobil çapıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi daha yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA