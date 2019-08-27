İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da otomobili ile tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

27.08.2019 14:42
İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da otomobili ile tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Semih Över (54) yönetimindeki 31 F 6785 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 32. kilometrede, Mehmet Eken'in (52) kullandığı 42 M 7275 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki Fatma (45), Mehmet (18), Fazıl (21) ve Berke Över (13) yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et