İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki 41 PM 650 plakalı otomobil ile Fatih A. yönetimindeki 41 K 6608 plakalı otomobil 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerle otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü Fatih A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.