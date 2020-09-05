İki otomobil çarpıştı 6 yaralı
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İki otomobil çarpıştı 6 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı 6 yaralı
05.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:35


İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana yolunda meydana geldi. Yasemin Şahin (39) yönetimindeki 26 E 4695 plakalı otomobil ile Adem Uçar'ın (24) kullandığı 01 ABN 805 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerle otomobillerde yolcu konumunda bulunan Fadıma Avcı (56), Kerem Can Uçar (13), Sudenaz Damla Şahin (12) ve Türkan Uçar (52) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Türkan Uçar, Fadıma Avcı ve Sudenaz Damla Şahin, il merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Jandarma, her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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