İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Isparta'da, 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Isparta'da, 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ramazan Veli Ç'nin kullandığı 32 AAT 067 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi sosyal tesisler mevkisinde, karşı yönden gelen Ayşenur K. idaresindeki 32 LP 647 plakalı otomobille çapıştı.
Kazada, sürücüler ile Ramazan Veli Ç. yönetimindeki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.