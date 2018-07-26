İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Fatih Çay'ın kullandığı 06 AGF 337 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi'ndeki İkbal Kent Kavşağı'nda Faruk Alp yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Çay ve Alp ile araçlarda bulunan Talat Alp, Mehmet Karaca ve Fevzi Boğaç yaralandı.

Araçlarda sıkışan sürücüler, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.