İki otomobil çarpıştı 5 kişi öldü
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İki otomobil çarpıştı 5 kişi öldü

09.02.2021 20:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:51

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Serik ilçesi Belkız Mahallesi'nde henüz plakaları ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

İki otomobil çarpıştı 5 kişi öldü
İki otomobil çarpıştı 5 kişi öldü
İki otomobil çarpıştı 5 kişi öldü
İki otomobil çarpıştı 5 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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