İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, İsmail G., idaresindeki 02 FR 298 plakalı otomobille Abdulkadir B., idaresindeki 02 LA 915 plakalı otomobil, Petrol Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücülerinden İsmail G., ile Abdulkadir B., ve otomobillerde bulunan Y. A., ile M. A., yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN