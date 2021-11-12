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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.İ., idaresindeki 35 TPM 21 plakalı otomobil ile H.B., idaresindeki 02 AAL 734 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden H.B., ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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