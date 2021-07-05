İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van-Bitlis karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Van-Bitlis karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Bitlis karayolu Sandıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KH 0642 plakalı Ford marka otomobil ile 13 AAB 676 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı. UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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