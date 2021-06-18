İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nuriye S. idaresindeki 44 AAL 149 plakalı Opel marka otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 58 DS 221 plakalı Tofaş marka otomobil, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Nuriye S. ile araçlarda bulunan Doruk Ali S., Songül P. ve Mustafa D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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