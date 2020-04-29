İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
29.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:00
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çakırcaali Mahallesi Cicili mevkisinde Ramazan P. yönetimindeki 16 AHV 770 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ABM 714 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile iki kişi, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA