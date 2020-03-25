İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 AAZ 481 plakalı otomobil ile 31 RZA 4969 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu 10. kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Zekeriya C., Feride C., Zeliha C., Aslı C., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA