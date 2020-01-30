İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

30.01.2020 22:07 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:09
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'ten Kastamonu istikametine giden M.M. yönetimindeki 54 AP 224 plakalı otomobil, Bostanbükü Kavşağı'nda A.Ç. (68) yönetimindeki 78 BF 865 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü A.Ç. ile otomobillerdeki Z.M. (60), İ.M. (58) ve E.Ç. (36) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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