İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

27.08.2019 13:57
İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 AR 324 plakalı otomobil ile 44 DS 733 plakalı otomobil, Sincik ilçesi Sincik Boğazı mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Adile K., Esma Ö., Medine A., ve Filiz A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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