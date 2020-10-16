İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
16.10.2020 22:58 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:02
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aynı istikamette giden sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen iki otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan'a bağlı Değirmendere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner