İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KONYA
Haberler » Güncel » İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KONYA - Haber

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KONYA

Konya'nın Ilgın ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

06.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:42
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KONYA

'nın ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçe girişindeki hayvan pazarı kavşağında, Abdulkadir D. (25) idaresindeki 34 UZ 9251 plakalı otomobil ile Osman K. (35) yönetimindeki 35 EA 2540 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte araçta bulunan Tuncay S. (23) yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçların kaldırılması sırasında tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, kara yolunun temizlenmesinin ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - KONYA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler