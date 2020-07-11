İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - BURSA Bursa-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 10 AT 360 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki Almanya plakalı otomobil Ümitalan mevkisinde çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile 10 AT 360 plakalı otomobilde bulunan Ö.G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA