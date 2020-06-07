İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
07.06.2020 01:30 | Son Güncelleme: 07.06.2020 01:34
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Serdar B. (34) yönetimindeki 33 KD 477 plakalı otomobil ile Osman T'nin (38) kullandığı 38 YK 467 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazada araçlarda sıkışan sürücüler ile Bülent T, itfaiye ekiplerince çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA