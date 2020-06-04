İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

04.06.2020 19:24 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:28

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şenol G. idaresindeki 11 AG 322 plakalı otomobil ile Halil K. yönetimindeki 11 AN 028 plakalı otomobil, Edebali Caddesi üzerindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücü Halil K. ile Emine K. ve diğer otomobildeki Müşerref Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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