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Malatya, Elazığ, Güncel

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

29.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:49
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Malatya Caddesi'nde Mustafa Polat idaresindeki 23 FK 864 plakalı otomobil, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 33 KME 28 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Polat'ın kullandığı araç, refüjdeki ağaçla elektrik direğini devirdikten sonra karşı şeride geçerek yan yattı.

Kazada iki sürücü ve otomobilde bulunan bir kişi araçlar içerisinde sıkışarak yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: AA

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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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