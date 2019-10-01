İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

01.10.2019 09:46

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Murat U. idaresindeki 33 CDN 02 plakalı otomobil ile Mevlüt A. idaresindeki 16 LD 756 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi TOKİ yolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Mevlüt A., Murat U. ve 16 LD 756 plakalı otomobilde bulunan Semra A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA