İki otomobil çarpıştı: 3 ölü (1)
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Kaza yeri Kaza yapan araçlar Kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının ağlaması ADANA - Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
09.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:14
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü
Kaza yeri
Kaza yapan araçlar
Kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının ağlaması
ADANA - Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. (1)
Kaynak: AA