İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Kenan Erözdil idaresindeki 66 FH 673 plakalı Tofaş marka otomobil ile aynı istikamete giden Sadullah Çoban idaresindeki 63 ACF 171 plakalı Renault marka otomobil Akpınar köyü girişinde çarpıştı.

Yaşanan kazada Kenan Erözdil ile Sibel Göksu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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