İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.
A.S. idaresindeki 74 DM 341 plakalı otomobil, Kaşbaşı köyü mevkisinde B.G'nin kullandığı 74 BG 210 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü A.S, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yaralı sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman