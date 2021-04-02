İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim A., idaresindeki 02 KP 888 plakalı Mercedes marka otomobil ile Abdurrahman Ş., idaresindeki 02 FR 509 plakalı Renault marka otomobille Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Hastane Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Abdurrahman Ş., ile araçlarda bulunan Ayten A., isimli bir kişi yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve trafik polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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