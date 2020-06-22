İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Oduncular Sitesi yakınlarında bulunan kavşak içerisinde Abdurrahman Karakuş idaresindeki 02 FZ 505 plakalı otomobil ile Latif Talat idaresindeki 02 AAF 493 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Abdurrahman Karakuş ile otomobilde bulunan Kamile Karakuş yaralandı.

Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA