İki otomobil çarpıştı, 2 yaralı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Horozköy Caddesi'nde Volkan T.'nin kullandığı 45 ACL 620 plakalı otomobil ile karşısından gelen Müslim T.'nin idaresindeki 35 UHG 08 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobiller kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin çağrısıyla olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan Volkan T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, polis ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: AA