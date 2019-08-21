İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

21.08.2019 01:01

Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çetin Çilbirci idaresindeki 20 NK 353 plakalı otomobil ilçe çıkışında aynı yönde ilerleyen Ali Deda'nın kullandığı 20 ABF 673 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerden biri karşı şeride geçerek takla attı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çilbirci ile Deda, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA