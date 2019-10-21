İki otomobil çarpıştı

21.10.2019 15:53

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinden otogar istikametine gitmekte olan İbrahim Demir idaresindeki 27 YH 726 plakalı otomobil ile otogar istikametinden çarşı istikametine gelmekte olan Bekir Karabudak idaresindeki 02 KH 690 plakalı otomobil Çat cami yakınlarında çarpıştı. Kazada 27 YH 726 plakalı otomobil çarpışmanın etkisi ile yol kenarında park halinde bulunan Metin Yıldız'a ait 01 CGE 91 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA