İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emel yargıç idaresindeki 02 KL 034 plakalı otomobil ile Mubine Durudukoca idaresindeki 06 AZ 125 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu 14.kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Ayşe Çalışır (40), yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN