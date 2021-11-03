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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kartepe ilçesine bağlı Sarımeşe Mahallesi Kozan ile Esendal Sokaklarının kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 41 HV 902 plakalı Opel marka hafif ticari araç ile Y.G. yönetimindeki 41 H 0339 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü S.B. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduktan sonra yaralı S.B.'yi araçtan çıkararak bir evin balkonuna taşıdı ve ekipler gelene kadar başından ayrılmadı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.B.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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