İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan mahallesi Yasemin Caddesi ile Ertuğrul Bey caddelerinin kesiştiği noktada Ahmet Söylemez idaresindeki 02 BE 192 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsü ile Enes Özbağ idaresindeki 34 DAY 411 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Enes Özbağ idaresindeki otomobil yan yattı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Enes Özbağ yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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