İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

07.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:55
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu Numune hastanesi kavşağında meydana geldi. A.G. idaresindeki Renault marka 58 BE 768 plakalı araç, kavşakta T.G. idaresindeki 58 LB 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 58 BE 768 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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