İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman, 3. Sayfa

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

07.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:11
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut T. idaresindeki 38 KE 663 plakalı otomobil ile Murat T. idaresindeki 06 KUZ 61 plakalı otomobil, 3. Çevre Yolu Demokrasi İlk Okulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Murat T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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