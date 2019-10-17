İki otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

17.10.2019 14:26
İki otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yenisanayi Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde meydana geldi. Petrol Caddesi üzerinde Merve S'nin kullandığı 02 AY 799 plakalı otomobil ile Osman K'nın kullandığı 80 GZ 63 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Merve S. yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralı sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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