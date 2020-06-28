İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

- İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

28.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:53

- İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, sabaha karşı 02.30 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi Eski Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Ş.E yönetimindeki 34 BRR 203 plakalı otomobil ile A.K idaresindeki 58 DB 211 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı yaralılar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada sürücü A.K hayatını kaybederken, Ş.E, N.K., M.B., B.T., Ş.K ve D.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İHA

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