İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 6 kişi yaralandı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

07.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:32

İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 6 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkez Çayboyu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. M.T. idaresindeki Opel marka 06 VND 68 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki Renault marka 34 DCL 732 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde çarpıştı. Kazada araçlar içerisinde bulunan S.K., S.K., D.K., S.K., Ş.Y. ve M.T. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Kaynak: İHA

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